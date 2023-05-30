深センの鉱工業生産、１～４月は2.1％増

中国-深セン深センの鉱工業生産、１～４月は2.1％増経済NEW国・地域中国-深セン業種経済関連タグ中国マクロ経済統計ＣＰＩ深センの鉱工業生産、１～４月は2.1％増中国-深セン経済マクロ経済統計NEW５月消費者物価2.43％上昇、２カ月連続２％台ベトナム経済マクロ経済統計22年の名目賃金上昇率6.5％ 過去13年で最高水準、今年は鈍化シンガポール経済マクロ経済統計雇用・労務広東省の鉱工業生産、１～４月は0.8％増中国-広東経済マクロ経済統計広州市の鉱工業生産、１～４月は4.2％減中国-広東経済マクロ経済統計23年ＧＤＰ成長予測は2.04％ 輸出と投資減少で、８年ぶり低さ台湾経済マクロ経済統計自動車統計深センの鉱工業生産、１～４月は2.1％増中国-深セン経済マクロ経済統計NEW１～４月の物流総額、4.4％増の107兆元中国-全国運輸マクロ経済統計倉庫陸運海運空運NEW【ラオス経済通信】ごみ固形燃料を生産へ 第183回ラオス経済マクロ経済統計自動車繊維電力・ガス・水道金融一般陸運観光環境政策・法律・規制NEW高額新車の販売80％増、インフレ影響受けずオーストラリア車両統計自動車NEW車の速度「遅い国」順位で印９位、渋滞深刻インド車両統計自動車二輪車陸運社会一般NEW浙江寧波、新エネ車産業振興へ補助金中国-浙江車両マクロ経済統計自動車政策・法律・規制貿易統計中ロ関係深化、今年の貿易額2000億ドル超へ中国-全国経済マクロ経済貿易統計金融一般政策・法律・規制NEW交通分野の固定資産投資、４月は13.6％増中国-全国運輸統計設備投資倉庫陸運海運空運NEW深センの鉱工業生産、１～４月は2.1％増中国-深セン経済マクロ経済統計NEW【香港・マカオ経済統計】４月香港経済マクロ経済貿易統計金融一般その他サービス雇用・労務小売りNEW【韓国経済統計】５月号韓国経済マクロ経済貿易統計NEWドリアン輸出維持に生産性向上必要＝中銀タイ農水貿易統計農林・水産政策・法律・規制NEW