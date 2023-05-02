アジア【アジア本ＮＯＷ】『アジア「窓」紀行 ―上海からエルサレムまで―』社会NEWビジネスパーソンにおすすめのアジア関連書籍を、新刊を中心にＮＮＡ編集スタッフがセレクト。今号は若手建築家がアジア各地の民家を巡った探訪記。国・地域アジア業種社会関連タグ中国香港台湾韓国タイベトナムマレーシアシンガポールインドネシアフィリピンオーストラリアインド日本マクロ経済軍事社会一般文化・宗教関連トピックス・特集・連載アジア本ＮＯＷアジア本ＮＯＷ【アジア本ＮＯＷ】『アジア「窓」紀行 ―上海からエルサレムまで―』アジア社会マクロ経済社会一般文化・宗教軍事NEW【アジア本ＮＯＷ】『教育大国シンガポール 日本は何を学べるか』アジア社会マクロ経済社会一般教育【アジア本ＮＯＷ】『韓国文学の中心にあるもの』アジア社会マクロ経済社会一般文化・宗教政治一般【アジア本ＮＯＷ】『ドゥテルテ 強権大統領はいかに国を変えたか』アジア政治マクロ経済社会一般文化・宗教政治一般【アジア本ＮＯＷ】『なぜ、ＴｉｋＴｏｋは世界一になれたのか？』アジア経済マクロ経済社会一般政治一般【アジア本ＮＯＷ 作家インタビュー】 青春時代の語学奮闘記 どこの言葉も面白い！ ノンフィクション作家・高野秀行氏アジア社会社会一般文化・宗教