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    【アジア本ＮＯＷ】『アジア「窓」紀行 ―上海からエルサレムまで―』

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    ビジネスパーソンにおすすめのアジア関連書籍を、新刊を中心にＮＮＡ編集スタッフがセレクト。今号は若手建築家がアジア各地の民家を巡った探訪記。

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