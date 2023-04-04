アジア【月次リポート】自動車ニュース（23年３月）合成燃料は特例容認、ＥＵのエンジン車販売禁止車両NEW国・地域アジア業種車両関連タグ中国台湾韓国タイベトナムマレーシアシンガポールインドネシアフィリピンインド日本ロシア米国カナダ中東欧州自動車石油・石炭・ガス環境関連トピックス・特集・連載自動車ニュースの月次リポート自動車ニュースの月次リポート【月次リポート】自動車ニュース（23年３月） 合成燃料は特例容認、ＥＵのエンジン車販売禁止アジア車両自動車石油・石炭・ガス環境NEW【月次リポート】自動車ニュース（23年２月） テスラがメキシコでＥＶ生産、低価格へ軸足アジア車両自動車二輪車電機イベント【月次リポート】自動車ニュース（23年１月） インド、日本抜き世界３位に＝22年新車販売アジア車両自動車【月次リポート】自動車ニュース（22年12月） トヨタ、ＥＶ・ＦＣＶピックアップ投入へアジア車両自動車政策・法律・規制【月次リポート】自動車ニュース（22年11月） Ｇ20サミットで電動化に勢い、インドネシアアジア車両自動車環境【月次リポート】自動車ニュース（22年10月） 中国メーカー、欧州で存在感アジア車両自動車