【アジア自動車データ集】23年２月

アジア【アジア自動車データ集】23年２月車両NEW国・地域アジア業種車両関連タグ中国台湾韓国タイベトナムミャンマーマレーシアシンガポールインドネシアフィリピンオーストラリアインド日本自動車統計関連トピックス・特集・連載アジア自動車データ集自動車統計ＮＥＶ保険契約が増加、値下げ策奏功中国-全国車両統計自動車保険小売りNEW北京汽車の22年は８％増収、ベンツ販売増で中国-北京車両統計決算自動車NEW貴州の産業誘致、目標額は3800億元中国-貴州経済マクロ経済統計自動車食品・飲料その他製造設備投資政策・法律・規制車部品NEW１～２月の工業企業利益、２割超の大幅減中国-全国経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター電機化学一般鉄鋼・金属その他製造石油・石炭・ガス電力・ガス・水道NEW広州市の鉱工業生産、１～２月は12％減中国-広東経済マクロ経済統計NEW中古車市場の活況予想、販売10％増もマレーシア車両統計自動車NEWアジア自動車データ集【アジア自動車データ集】23年２月アジア車両統計自動車NEW【アジア自動車データ集】23年１月アジア車両統計自動車【アジア自動車データ集】22年12月アジア車両統計自動車【アジア自動車データ集】22年11月アジア車両統計自動車【アジア自動車データ集】22年10月アジア車両統計自動車【アジア自動車データ集】22年９月アジア車両統計自動車