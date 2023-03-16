北京の１～２月経済統計、鉱工業は11％減

中国-北京北京の１～２月経済統計、鉱工業は11％減経済NEW国・地域中国-北京業種経済関連タグ中国マクロ経済統計ＣＰＩ北京の１～２月経済統計、鉱工業は11％減中国-北京経済マクロ経済統計NEW遼寧省の２月ＣＰＩ、1.2％上昇中国-遼寧経済マクロ経済統計経済指標の改善鮮明 １～２月、小売売上高が反転増中国-全国経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター食品・飲料医薬品化学一般繊維鉄鋼・金属その他製造ガラス・セメント農林・水産石油・石炭・ガスインフラ電力・ガス・水道設備投資卸売りその他サービス不動産建設・プラント倉庫陸運海運社会一般雇用・労務政策・法律・規制小売り外食・飲食天津の２月ＣＰＩ、17カ月ぶりの低水準中国-天津経済マクロ経済統計２月家計信頼感上昇、物価上昇率の鈍化好感タイ経済マクロ経済統計２月ＣＰＩ上昇率は6.44％、前月から減速インド経済マクロ経済統計自動車統計北京の１～２月経済統計、鉱工業は11％減中国-北京経済マクロ経済統計NEW２月の産業景況感96.2、47カ月ぶりの高水準タイ経済マクロ経済統計NEW製造業の５割、増産見通し 世界経済の影響で勢いに陰りもインド製造マクロ経済統計自動車二輪車医薬品繊維その他製造精密機器ゴム・皮革紙・パルプ機械ガラス・セメント石油・石炭・ガス設備投資卸売り車部品小売りNEWメルセデスの中国事業、22年は９％増収中国-全国車両統計決算自動車北京の輸出額、１～２月は38.7％増加中国-北京経済マクロ経済貿易統計自動車その他製造電力・ガス・水道２月の中古車取引36％増、１年ぶりプラス中国-全国車両統計自動車