中国-全国【中国潮流】国産香水ブランドの存在感高まる中国ならではの香りで魅了商業NEW国・地域中国-全国業種商業関連タグ中国化学一般その他製造小売りマクロ経済関連トピックス・特集・連載中国潮流 ～14億人市場の流行りモノ～中国潮流 ～14億人市場の流行りモノ～【中国潮流】国産香水ブランドの存在感高まる 中国ならではの香りで魅了中国-全国商業マクロ経済化学一般その他製造小売りNEW【中国潮流】ディスカウント食料品店が増加 賞味期限間近でも若者に人気中国-全国商業食品・飲料小売り【中国潮流】デザイン性ある「紅包」が人気 キャッシュレス化でも個性を中国-全国ＩＴマクロ経済ＩＴ一般電子・コンピューター通信食品・飲料娯楽社会一般【中国潮流】睡眠ビジネスが拡大 新職業「寝かしつけ師」中国-全国サービスマクロ経済その他サービス社会一般雇用・労務【中国潮流】ライブ配信でチャイナドリーム 10人に１人がアカウント保有中国-全国媒体ＩＴ一般電子・コンピューター娯楽メディア社会一般雇用・労務小売り【中国潮流】マイナースポーツに脚光 「手軽さ」など魅力にスケボ人口拡大中国-全国経済マクロ経済その他サービス娯楽スポーツ政策・法律・規制小売り