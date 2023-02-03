〔ミ島通信〕廃棄物発電、政府に35億ペソ要請

フィリピン〔ミ島通信〕廃棄物発電、政府に35億ペソ要請経済NEW国・地域フィリピン業種経済関連タグフィリピン建設・プラント電力・ガス・水道財政政策・法律・規制インフラ環境関連トピックス・特集・連載ミンダナオ通信ミンダナオ通信〔ミ島通信〕廃棄物発電、政府に35億ペソ要請フィリピン経済インフラ電力・ガス・水道建設・プラント環境政策・法律・規制財政NEW〔ミ島通信〕電力スポット市場、ようやく始動フィリピン公益電力・ガス・水道〔ミ島通信〕電力スポット市場、26日に始動フィリピン公益電力・ガス・水道政策・法律・規制〔ミ島通信〕セブランド、複合開発の構造物完成フィリピン建設インフラ不動産建設・プラント〔ミ島通信〕ダバオ市、電子納税可能にフィリピン経済ＩＴ一般政策・法律・規制財政〔ミ島通信〕Ｊパワー、水力発電２社に出資フィリピン公益インフラ電力・ガス・水道金融一般証券建設・プラント環境関連記事〔ミ島通信〕ダバオ市、屋外のマスク着用解除フィリピン社会保健医療社会一般政策・法律・規制〔ミ島通信〕財閥ＳＭ、西部にモール開設フィリピン商業食品・飲料設備投資建設・プラント小売り不動産フィリンベスト、ミ島事業に50億ペソフィリピン建設マクロ経済設備投資不動産建設・プラント日本政府、ミ島の先住民に教育資金援助フィリピン社会電力・ガス・水道社会一般教育外交日本政府、850億米ドルの援助で関係強化インドネシアインフラ外交