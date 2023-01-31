黒竜江の鉱工業生産、22年は0.8％増

中国-黒竜江黒竜江の鉱工業生産、22年は0.8％増経済NEW国・地域中国-黒竜江業種経済関連タグ中国その他製造建設・プラント小売りマクロ経済統計設備投資雇用・労務ＣＰＩ黒竜江の鉱工業生産、22年は0.8％増中国-黒竜江経済マクロ経済統計その他製造設備投資建設・プラント雇用・労務小売りNEW江西省の鉱工業生産、22年は7.1％増中国-江西経済マクロ経済貿易統計金融一般設備投資小売りNEW湖北省の22年経済統計、鉱工業は７％増中国-湖北経済マクロ経済統計NEW福建省の鉱工業生産、22年は5.7％増中国-福建経済マクロ経済貿易統計その他製造金融一般小売りNEW新疆の鉱工業生産、22年は7.1％増中国-新疆経済マクロ経済貿易統計その他製造設備投資建設・プラント雇用・労務小売り外食・飲食NEW内モンゴルの鉱工業生産、22年は8.1％増中国-内モンゴル経済マクロ経済統計その他製造設備投資不動産建設・プラント雇用・労務小売りNEWＧＤＰ黒竜江の鉱工業生産、22年は0.8％増中国-黒竜江経済マクロ経済統計その他製造設備投資建設・プラント雇用・労務小売りNEW湖北省の22年経済統計、鉱工業は７％増中国-湖北経済マクロ経済統計NEW湖南省の鉱工業生産、22年は7.2％増中国-湖南経済マクロ経済統計その他製造金融一般小売りNEW江西省の鉱工業生産、22年は7.1％増中国-江西経済マクロ経済貿易統計金融一般設備投資小売りNEW新疆の鉱工業生産、22年は7.1％増中国-新疆経済マクロ経済貿易統計その他製造設備投資建設・プラント雇用・労務小売り外食・飲食NEW内モンゴルの鉱工業生産、22年は8.1％増中国-内モンゴル経済マクロ経済統計その他製造設備投資不動産建設・プラント雇用・労務小売りNEW関連記事山西省のＧＤＰ、１～６月は12.2％増中国-山西経済マクロ経済統計山西省のＧＤＰ、１～３月は17.3％増中国-山西経済マクロ経済統計政策・法律・規制四川のＧＤＰ成長率、16年は7.5％の見通し中国-四川経済マクロ経済統計その他製造卸売りその他サービス小売り重慶のＧＤＰ成長率、１～９月は10.7％中国-重慶経済マクロ経済貿易統計インフラ設備投資卸売り不動産社会一般小売り遼寧省のＧＤＰ成長率、１～９月期は2.7％中国-遼寧経済マクロ経済統計