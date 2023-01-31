江西省の鉱工業生産、22年は7.1％増

中国-江西江西省の鉱工業生産、22年は7.1％増経済NEW国・地域中国-江西業種経済関連タグ中国金融一般小売りマクロ経済統計貿易設備投資ＣＰＩ黒竜江の鉱工業生産、22年は0.8％増中国-黒竜江経済マクロ経済統計その他製造設備投資建設・プラント雇用・労務小売りNEW江西省の鉱工業生産、22年は7.1％増中国-江西経済マクロ経済貿易統計金融一般設備投資小売りNEW湖北省の22年経済統計、鉱工業は７％増中国-湖北経済マクロ経済統計NEW福建省の鉱工業生産、22年は5.7％増中国-福建経済マクロ経済貿易統計その他製造金融一般小売りNEW新疆の鉱工業生産、22年は7.1％増中国-新疆経済マクロ経済貿易統計その他製造設備投資建設・プラント雇用・労務小売り外食・飲食NEW内モンゴルの鉱工業生産、22年は8.1％増中国-内モンゴル経済マクロ経済統計その他製造設備投資不動産建設・プラント雇用・労務小売りNEWＧＤＰ黒竜江の鉱工業生産、22年は0.8％増中国-黒竜江経済マクロ経済統計その他製造設備投資建設・プラント雇用・労務小売りNEW湖北省の22年経済統計、鉱工業は７％増中国-湖北経済マクロ経済統計NEW湖南省の鉱工業生産、22年は7.2％増中国-湖南経済マクロ経済統計その他製造金融一般小売りNEW江西省の鉱工業生産、22年は7.1％増中国-江西経済マクロ経済貿易統計金融一般設備投資小売りNEW新疆の鉱工業生産、22年は7.1％増中国-新疆経済マクロ経済貿易統計その他製造設備投資建設・プラント雇用・労務小売り外食・飲食NEW内モンゴルの鉱工業生産、22年は8.1％増中国-内モンゴル経済マクロ経済統計その他製造設備投資不動産建設・プラント雇用・労務小売りNEW貿易統計江西省の鉱工業生産、22年は7.1％増中国-江西経済マクロ経済貿易統計金融一般設備投資小売りNEW福建省の鉱工業生産、22年は5.7％増中国-福建経済マクロ経済貿易統計その他製造金融一般小売りNEW新疆の鉱工業生産、22年は7.1％増中国-新疆経済マクロ経済貿易統計その他製造設備投資建設・プラント雇用・労務小売り外食・飲食NEW１月の製造業ＰＭＩ、４カ月ぶりの節目超え中国-全国経済マクロ経済貿易統計その他製造卸売りその他サービス建設・プラント雇用・労務小売り外食・飲食NEW【香港・マカオ経済統計】2022年12月香港経済マクロ経済貿易統計金融一般その他サービス雇用・労務小売りNEW12月の香港ドル預金1.2％増、元建ては減少香港金融統計金融一般NEW関連記事浙江省のＧＤＰ、１～９月は10.6％増中国-浙江経済マクロ経済統計重慶市のＧＤＰ、１～９月は9.9％増中国-重慶経済マクロ経済貿易統計インフラ設備投資その他サービス不動産小売り外食・飲食四川省のＧＤＰ、１～９月は2.4％成長中国-四川経済マクロ経済統計広州市の１～９月ＧＤＰ、成長率は6.3％中国-広東経済マクロ経済統計江蘇の１～４月経済統計、鉱工業は7.0％増中国-江蘇経済マクロ経済貿易統計その他製造設備投資卸売りその他サービス不動産小売り