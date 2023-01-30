【アジア自動車データ集】22年12月

アジア【アジア自動車データ集】22年12月車両NEW国・地域アジア業種車両関連タグ中国台湾韓国タイベトナムミャンマーマレーシアシンガポールインドネシアフィリピンオーストラリアインド日本自動車統計関連トピックス・特集・連載アジア自動車データ集自動車統計湖南省の鉱工業生産、22年は7.2％増中国-湖南経済マクロ経済統計その他製造金融一般小売りNEW福建省の鉱工業生産、22年は5.7％増中国-福建経済マクロ経済貿易統計その他製造金融一般小売りNEW工業企業、22年は４％減益＝コロナ禍影響中国-全国経済マクロ経済統計医薬品鉄鋼・金属その他製造石油・石炭・ガスNEW22年の財政収入0.6％増、税還付で伸び鈍化中国-全国経済マクロ経済統計政策・法律・規制財政NEW22年12月の産業統計、生産・消費がマイナス韓国経済マクロ経済統計設備投資NEW【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（12月） ３％増の34万台、３市場でマイナス成長ASEAN車両統計自動車NEWアジア自動車データ集【アジア自動車データ集】22年12月アジア車両統計自動車NEW【アジア自動車データ集】22年11月アジア車両統計自動車【アジア自動車データ集】22年10月アジア車両統計自動車【アジア自動車データ集】22年９月アジア車両統計自動車【アジア自動車データ集】22年８月アジア車両統計自動車【アジア自動車データ集】22年７月アジア車両統計自動車関連記事【アジア自動車データ集】22年３月アジア車両統計自動車【アジア自動車データ集】22年１月アジア車両統計自動車【アジア自動車データ集】21年12月アジア車両統計自動車【アジア自動車データ集】20年12月アジア車両自動車【アジア自動車データ集】12月アジア車両統計自動車