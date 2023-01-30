一部海外団体旅行を２月６日解禁、３年ぶり

中国-全国一部海外団体旅行を２月６日解禁、３年ぶりPICK UP観光NEW国・地域中国-全国業種観光関連タグ中国タイカンボジアラオスマレーシアシンガポールインドネシアフィリピンニュージーランドその他大洋州オセアニアスリランカモルディブロシア中南米中東アフリカ欧州その他サービス観光政策・法律・規制関連トピックス・特集・連載アジアの入国規制緩和の動きアジアの新型コロナ情報アジアの入国規制緩和の動き春節連休の旅行者数が回復 19年の９割に、海外も伸び中国-全国観光マクロ経済ＩＴ一般その他サービス陸運空運観光娯楽社会一般政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW一部海外団体旅行を２月６日解禁、３年ぶり中国-全国観光その他サービス観光政策・法律・規制NEW在日中国大使館、日本人へのビザ発給を再開中国-全国経済マクロ経済政策・法律・規制NEW越境通学の再開、２月中旬以降に延期香港社会社会一般教育政策・法律・規制NEW（表）新型コロナによる日本人入国規制（26日）アジア社会保健医療空運社会一般政策・法律・規制22年の入境旅客数、6.6倍の60万人香港観光統計観光社会一般事件アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（29日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW春節連休の旅行者数が回復 19年の９割に、海外も伸び中国-全国観光マクロ経済ＩＴ一般その他サービス陸運空運観光娯楽社会一般政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW海外団体旅行、２月６日に一部解禁＝３年ぶり中国-全国観光観光政策・法律・規制NEW一部海外団体旅行を２月６日解禁、３年ぶり中国-全国観光その他サービス観光政策・法律・規制NEW中国のコロナ感染者、既に11億人超えか中国-全国社会保健医療社会一般NEW日本企業は再開歓迎、航空便回復にも期待中国-全国経済マクロ経済社会一般政策・法律・規制NEW関連記事中国からの旅行者誘致目標、23年は500万人マレーシア観光マクロ経済空運観光中国政府、国民のラオス団体旅行を解禁ラオス観光観光中国政府、国民のカンボジア団体旅行を解禁カンボジア観光観光中国政府、国民のタイ団体旅行を許可タイ観光空運観光政策・法律・規制携程の１Ｑ決算、コロナ国内拡大で赤字転落中国-上海観光決算ＩＴ一般保健医療観光