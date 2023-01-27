ASEAN【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（12月）３％増の34万台、３市場でマイナス成長車両NEW国・地域ASEAN業種車両関連タグタイベトナムシンガポールインドネシアフィリピン自動車統計関連トピックス・特集・連載グラフでみるＡＳＥＡＮ自動車統計湖南省の鉱工業生産、22年は7.2％増中国-湖南経済マクロ経済統計その他製造金融一般小売りNEW福建省の鉱工業生産、22年は5.7％増中国-福建経済マクロ経済貿易統計その他製造金融一般小売りNEW工業企業、22年は４％減益＝コロナ禍影響中国-全国経済マクロ経済統計医薬品鉄鋼・金属その他製造石油・石炭・ガスNEW22年の財政収入0.6％増、税還付で伸び鈍化中国-全国経済マクロ経済統計政策・法律・規制財政NEW22年12月の産業統計、生産・消費がマイナス韓国経済マクロ経済統計設備投資NEW【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（12月） ３％増の34万台、３市場でマイナス成長ASEAN車両統計自動車NEWグラフでみるＡＳＥＡＮ【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（12月） ３％増の34万台、３市場でマイナス成長ASEAN車両統計自動車NEW【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（11月） ３カ国で前年割れ、マレーシアは好調ASEAN経済マクロ経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（11月）５カ国が２桁成長ASEAN経済マクロ経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（11月）上昇鈍化も高止りASEAN経済マクロ経済統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（11月） ４％増の30万台、11カ月ぶり低成長ASEAN経済マクロ経済統計自動車【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（10月）２カ国で前年同月比マイナスASEAN経済マクロ経済貿易統計関連記事【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（11月） ４％増の30万台、11カ月ぶり低成長ASEAN経済マクロ経済統計自動車【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（10月） 11％増の29万台、９月から伸び減速ASEAN車両統計自動車【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（２月） ６カ国計25万台、２カ月連続で２桁伸長ASEAN車両統計自動車【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（５月） 前年同月比2.3倍、反動増などで全市場プラスASEAN経済統計自動車【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（３月） コロナ禍で販売伸び悩み、マレーシアは約６割減シンガポール車両統計自動車