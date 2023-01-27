NNA ASIA

サービス案内
    ASEAN

    【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（12月）

    ３％増の34万台、３市場でマイナス成長
    車両
    NEW
    国・地域
    ASEAN
    業種
    車両
    関連タグ
    関連トピックス・特集・連載

    自動車統計

    グラフでみるＡＳＥＡＮ

    関連記事