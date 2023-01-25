新規感染125人、６割増も低水準維持（24日）

シンガポール新規感染125人、６割増も低水準維持（24日）安全情報社会NEW国・地域シンガポール業種社会関連タグシンガポール保健医療社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（25日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW〔トラム〕コロナ転用のスポーツ施設、２月に再開香港社会保健医療社会一般スポーツ政策・法律・規制NEW救急車、第５波中は１日半待ちも香港社会統計保健医療社会一般NEW本土往来、間もなく全面正常化＝政務長官香港社会社会一般政策・法律・規制NEW春節前後の感染者、１日２千～３千人前後で推移香港社会統計保健医療社会一般NEW新規感染者２万人、死者25人増韓国社会保健医療社会一般NEW関連記事新規感染78人、17カ月ぶり100人未満（23日）シンガポール社会保健医療社会一般新規感染170人、17カ月ぶり低水準（22日）シンガポール社会保健医療社会一般新規感染269人、13カ月ぶり低水準（21日）シンガポール社会保健医療社会一般新規感染360人、前日から26％減少（20日）シンガポール社会保健医療社会一般新規感染524人、前日比12％減（12日）シンガポール社会保健医療社会一般