アジア（表）新型コロナウイルス感染者数（30日）社会NEW国・地域アジア業種社会関連タグ中国香港台湾韓国タイベトナムミャンマーカンボジアラオスマレーシアシンガポールインドネシアフィリピンオーストラリアインド日本パキスタン米国欧州保健医療統計社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報新型コロナ感染者数・入国規制一覧アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（30日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW中国、「感染の波収束」主張中国-全国社会保健医療社会一般NEW春節の江蘇訪問者、コロナ前から２割増中国-江蘇観光統計観光社会一般文化・宗教NEWコロナ治療薬、政府が新たに２種類認可中国-全国医薬保健医療医薬品社会一般NEW中国、日本との往来回復に意欲中国-全国社会社会一般NEW春節連休の上海訪問者、23年は９％減に中国-上海観光統計空運観光娯楽社会一般小売り外食・飲食NEW新型コロナ感染者数・入国規制一覧（表）新型コロナウイルス感染者数（30日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW（表）新型コロナウイルス感染者数（29日）アジア社会統計保健医療社会一般（表）新型コロナウイルス感染者数（26日）アジア社会統計保健医療社会一般（表）新型コロナによる日本人入国規制（26日）アジア社会保健医療空運社会一般政策・法律・規制（表）新型コロナウイルス感染者数（25日）アジア社会統計保健医療社会一般（表）新型コロナウイルス感染者数（24日）アジア社会統計保健医療社会一般関連記事（表）新型コロナウイルス感染者数（30日）アジア社会統計保健医療社会一般（表）新型コロナウイルス感染者数（30日）アジア社会統計保健医療社会一般（表）新型コロナウイルス感染者数（30日）アジア社会統計保健医療社会一般（表）新型コロナウイルス感染者数（30日）アジア社会統計保健医療社会一般（表）新型コロナウイルス感染者数（30日）アジア社会統計保健医療社会一般