アジア（表）新型コロナウイルス感染者数（29日）社会NEW国・地域アジア業種社会関連タグ中国香港台湾韓国タイベトナムミャンマーカンボジアラオスマレーシアシンガポールインドネシアフィリピンオーストラリアインド日本パキスタン米国欧州保健医療統計社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報新型コロナ感染者数・入国規制一覧アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（29日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW春節連休の旅行者数が回復 19年の９割に、海外も伸び中国-全国観光マクロ経済ＩＴ一般その他サービス陸運空運観光娯楽社会一般政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW海外団体旅行、２月６日に一部解禁＝３年ぶり中国-全国観光観光政策・法律・規制NEW一部海外団体旅行を２月６日解禁、３年ぶり中国-全国観光その他サービス観光政策・法律・規制NEW中国のコロナ感染者、既に11億人超えか中国-全国社会保健医療社会一般NEW日本企業は再開歓迎、航空便回復にも期待中国-全国経済マクロ経済社会一般政策・法律・規制NEW新型コロナ感染者数・入国規制一覧（表）新型コロナウイルス感染者数（29日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW（表）新型コロナウイルス感染者数（26日）アジア社会統計保健医療社会一般（表）新型コロナによる日本人入国規制（26日）アジア社会保健医療空運社会一般政策・法律・規制（表）新型コロナウイルス感染者数（25日）アジア社会統計保健医療社会一般（表）新型コロナウイルス感染者数（24日）アジア社会統計保健医療社会一般（表）新型コロナウイルス感染者数（23日）アジア社会統計保健医療社会一般関連記事（表）新型コロナウイルス感染者数（29日）アジア社会統計保健医療社会一般（表）新型コロナウイルス感染者数（29日）アジア社会統計保健医療社会一般（表）新型コロナウイルス感染者数（29日）アジア社会統計保健医療社会一般（表）新型コロナウイルス感染者数（29日）アジア社会統計保健医療社会一般（表）新型コロナウイルス感染者数（29日）アジア社会統計保健医療社会一般