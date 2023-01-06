【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（11月）上昇鈍化も高止り

ASEAN【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（11月）上昇鈍化も高止り経済NEW国・地域ASEAN業種経済関連タグタイベトナムマレーシアシンガポールインドネシアフィリピンマクロ経済統計関連トピックス・特集・連載グラフでみるＡＳＥＡＮＣＰＩ23年の日系昇給見通し3.9％ 実施企業は75％に増加＝ＮＮＡマレーシア経済マクロ経済統計その他製造雇用・労務NEW【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（11月）上昇鈍化も高止りASEAN経済マクロ経済統計NEW蘇州市、23年成長率目標「５％前後」中国-江蘇経済マクロ経済統計23年の日系昇給率4.9％予測 ＮＮＡ調査、伸び鈍化へ中国-全国経済マクロ経済統計雇用・労務22年ＣＰＩ2.95％上昇、09年以降で最大台湾経済マクロ経済統計河南鄭州の成長率目標、23年は「７％」中国-河南経済マクロ経済統計政策・法律・規制グラフでみるＡＳＥＡＮ【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（11月）上昇鈍化も高止りASEAN経済マクロ経済統計NEW【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（11月） ４％増の30万台、11カ月ぶり低成長ASEAN経済マクロ経済統計自動車【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（10月）２カ国で前年同月比マイナスASEAN経済マクロ経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（10月）インドネシアやベトナムが好調ASEAN経済マクロ経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（10月）４カ国で上昇率が鈍化シンガポール経済マクロ経済統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（10月） 11％増の29万台、９月から伸び減速ASEAN車両統計自動車関連記事【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（10月）４カ国で上昇率が鈍化シンガポール経済マクロ経済統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（９月）高水準続くASEAN経済マクロ経済統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（８月）５カ国が高水準で推移ASEAN経済マクロ経済統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（４月） ４カ国で上昇幅拡大ASEAN経済マクロ経済統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（３月）５カ国で伸び加速、タイは２カ月連続５％超ASEAN経済マクロ経済統計