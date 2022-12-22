ASEAN【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（11月）４％増の30万台、11カ月ぶり低成長経済NEW国・地域ASEAN業種経済関連タグタイベトナムマレーシアシンガポールインドネシアフィリピン自動車マクロ経済統計関連トピックス・特集・連載グラフでみるＡＳＥＡＮ自動車統計重慶の１～11月経済統計、鉱工業は3.2％増中国-重慶経済マクロ経済貿易統計NEWナタ汽車、22年販売は15万台突破中国-浙江車両貿易統計自動車NEWＮＩＯの22年販売、34％増の12万台中国-上海車両統計自動車インフラNEW広汽集団、30年の販売目標475万台中国-広東車両統計自動車車部品NEW理想汽車の22年新車販売、47％増の13万台超中国-北京車両統計自動車NEWＢＹＤの22年新車販売、過去最高の187万台中国-深セン車両統計自動車NEWグラフでみるＡＳＥＡＮ【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（11月） ４％増の30万台、11カ月ぶり低成長ASEAN経済マクロ経済統計自動車NEW【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（10月）２カ国で前年同月比マイナスASEAN経済マクロ経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（10月）インドネシアやベトナムが好調ASEAN経済マクロ経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（10月）４カ国で上昇率が鈍化シンガポール経済マクロ経済統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（10月） 11％増の29万台、９月から伸び減速ASEAN車両統計自動車【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（９月）６カ国で前年同月上回るASEAN経済マクロ経済貿易統計関連記事【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（10月）４カ国で上昇率が鈍化シンガポール経済マクロ経済統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（10月） 11％増の29万台、９月から伸び減速ASEAN車両統計自動車【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（８月） 72％増の30万台、15カ月ぶり高い伸びASEAN経済マクロ経済統計自動車【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（３月） 約33万台、５カ国でプラス成長ASEAN経済マクロ経済統計自動車【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（１月） ４カ国でプラス成長、インドネシア好調ASEAN経済マクロ経済統計自動車