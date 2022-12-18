貿易開発公社ハリム会長に聞く

マレーシア貿易開発公社ハリム会長に聞く東方政策40周年とこれから（４）独自PICK UP経済NEW国・地域マレーシア業種経済関連タグマレーシア日本電機食品・飲料バイオ石油・石炭・ガス外食・飲食マクロ経済関連トピックス・特集・連載東方政策40周年とこれから東方政策40周年とこれから貿易開発公社ハリム会長に聞く 東方政策40周年とこれから（４）マレーシア経済マクロ経済電機食品・飲料バイオ石油・石炭・ガス外食・飲食NEW日本を読み解く「外から目線」 東方政策40周年とこれから（３）マレーシア社会社会一般教育文化・宗教外交世界で活躍する人材を育成 東方政策40周年とこれから（２）マレーシア社会娯楽社会一般教育雇用・労務政治一般高橋大使に聞く日マ外交関係 東方政策40周年とこれから（１）マレーシア経済マクロ経済社会一般文化・宗教外交関連記事食品の南僑、「漢餅」産業の底上げ狙う台湾食品食品・飲料海運ハリム、ハラル食品を合弁輸出マレーシア食品・飲料海運のハリム、日本企業と造船所建設マレーシア農林・水産設備投資海運海運ハリム、陸上事業を拡大マレーシア倉庫海運海運ハリム、日本企業と造船所建設マレーシア海運