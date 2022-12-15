燃費基準規制に罰金導入、議会が承認

インド燃費基準規制に罰金導入、議会が承認経済NEW国・地域インド業種経済関連タグインド自動車マクロ経済政策・法律・規制関連トピックス・特集・連載アジア法規チェックアジア法規チェック下院、大統領の優先法案13本を可決フィリピン政治政治一般政策・法律・規制NEW燃費基準規制に罰金導入、議会が承認インド経済マクロ経済自動車政策・法律・規制NEW修正ビルマ法案が米下院を通過、上院へミャンマー政治政治一般外交オムニバス法はＧＤＰ押し上げ＝金融監督庁インドネシア金融マクロ経済ＩＴ一般金融一般イベント政策・法律・規制金融オムニバス法案、中銀の国債購入権維持インドネシア経済金融一般政策・法律・規制財政米国防法案、台湾支援拡充＝下院可決台湾政治政治一般軍事外交関連記事乗用車のガソリン消費量、年平均５％減少中国-全国車両統計自動車環境政策・法律・規制CO2排出増加率113％、OECD中最高韓国経済マクロ経済統計環境軽自動車購入時、環境改善負担金を免除韓国車両自動車二輪車卸売り環境政策・法律・規制小売り環境基準超の企業、優遇を打ち切り＝江西中国-江西経済マクロ経済統計インフラ設備投資環境政策・法律・規制欧州連合、韓国製自動車のＣＯ2規制強化を要求韓国自動車二輪車