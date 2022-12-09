【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（10月）４カ国で上昇率が鈍化

シンガポール【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（10月）４カ国で上昇率が鈍化経済NEW国・地域シンガポール業種経済関連タグタイベトナムマレーシアシンガポールインドネシアフィリピンマクロ経済統計関連トピックス・特集・連載グラフでみるＡＳＥＡＮグラフでみるＡＳＥＡＮ【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（10月）４カ国で上昇率が鈍化シンガポール経済マクロ経済統計NEW【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（10月） 11％増の29万台、９月から伸び減速ASEAN車両統計自動車【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（９月）６カ国で前年同月上回るASEAN経済マクロ経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（９月）前年同月比58％増、前月と同水準の伸びASEAN経済マクロ経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（９月）高水準続くASEAN経済マクロ経済統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（９月） ２桁増の31万台、５カ国で好調な伸びASEAN車両統計自動車関連記事【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（９月）高水準続くASEAN経済マクロ経済統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（８月）５カ国が高水準で推移ASEAN経済マクロ経済統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（６月）３カ国で６％超の高水準シンガポール経済マクロ経済統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（４月） ４カ国で上昇幅拡大ASEAN経済マクロ経済統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（３月）５カ国で伸び加速、タイは２カ月連続５％超ASEAN経済マクロ経済統計