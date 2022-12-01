中国「敵対勢力摘発する」、抗議活動に強硬姿勢

中国-全国中国「敵対勢力摘発する」、抗議活動に強硬姿勢安全情報政治NEW国・地域中国-全国業種政治関連タグ中国日本政治一般社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（30日）アジア社会統計保健医療社会一般NEWコロナ感染、有症者が4000人超え中国-全国社会保健医療社会一般NEW中国「敵対勢力摘発する」、抗議活動に強硬姿勢中国-全国政治社会一般政治一般NEWコロナ禍が宅配に影響 業者の営業拠点、閉鎖相次ぐ中国-全国経済マクロ経済自動車その他サービス倉庫陸運娯楽メディア社会一般政策・法律・規制小売りNEW珠海イミグレの通過要件強化、７日まで延長中国-広東社会保健医療陸運観光社会一般政策・法律・規制NEWホンダ武漢工場が再開、一部はなお休止も中国-全国車両自動車その他製造政策・法律・規制NEW関連記事10億人情報の販売打診、中国の闇サイト全国ＩＴＩＴ一般軍事中国国家副主席が出席へ、比大統領就任式フィリピン政治政治一般米高官とダライ・ラマ面会、中国反発インド政治政治一般中ロが衛星７割増、米が宇宙安保報告で危機感米国政治電子・コンピューターその他製造軍事艦艇の領海侵入問題、中国外務省は反論フィリピン政治政治一般軍事外交