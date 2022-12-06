【続・政経ウオッチ】大統領支持者15万人集会の波紋

インドネシア【続・政経ウオッチ】大統領支持者15万人集会の波紋社会NEW国・地域インドネシア業種社会関連タグインドネシア選挙社会一般関連トピックス・特集・連載続・インドネシア政経ウオッチ続・インドネシア政経ウオッチ【続・政経ウオッチ】大統領支持者15万人集会の波紋インドネシア社会社会一般選挙NEW【続・政経ウオッチ】観光客数増加も第３四半期成長を後押しインドネシア経済マクロ経済【続・政経ウオッチ】高まる法の執行状況への不満インドネシア社会社会一般【続・政経ウオッチ】スタートアップ企業で解雇続出インドネシア経済マクロ経済ＩＴ一般雇用・労務【続・政経ウオッチ】大統領は副大統領候補になれるかインドネシア社会社会一般政治一般選挙【続・政経ウオッチ】ビヨルカによる個人データ大量漏出インドネシア経済マクロ経済政治一般政策・法律・規制関連記事【続・政経ウオッチ】大統領は副大統領候補になれるかインドネシア社会社会一般政治一般選挙テイクオフ：以前通っていたなじみの…フィリピン社会鉄鋼・金属社会一般元大統領の長女、大統領選に向け活動本格化インドネシア政治政治一般選挙【続・政経ウオッチ】五曜のパインの水曜日に内閣改造インドネシア政治社会一般政治一般ナスデム党、大統領候補３人を選定インドネシア政治政治一般選挙