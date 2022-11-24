コロナ感染者、初の３万人超

中国-全国コロナ感染者、初の３万人超地方政府が対策強化の動き安全情報社会NEW国・地域中国-全国業種社会関連タグ中国保健医療政策・法律・規制社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（24日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW（表）新型コロナによる日本人入国規制（24日）アジア社会保健医療空運社会一般政策・法律・規制NEWコロナ感染者、初の３万人超 地方政府が対策強化の動き中国-全国社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW中国ロックダウン２万カ所、厳戒態勢中国-全国社会社会一般NEW北京の24日国内感染、午後３時までに863人中国-北京社会統計保健医療社会一般政策・法律・規制NEW上海ディズニーランド、25日に営業再開中国-上海観光保健医療観光娯楽社会一般NEW関連記事感染者、22日に約2.9万人 一部大都市で対応強化の動きも中国-全国社会保健医療社会一般政策・法律・規制コロナ感染者数が高止まり 21日は2.7万人超え中国-全国社会保健医療社会一般政策・法律・規制コロナ感染、20日は2.7万人近くに中国-全国社会保健医療社会一般コロナ感染、計７万人超え 週末３日間、全地域で無症状確認中国-全国社会保健医療社会一般コロナ無症状感染、７カ月ぶり２万人超え中国-全国社会保健医療社会一般