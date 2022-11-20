【フィリピン為替情報】ペソは２カ月ぶり高値、米インフレ鈍化で

フィリピン【フィリピン為替情報】ペソは２カ月ぶり高値、米インフレ鈍化で金融NEW国・地域フィリピン業種金融関連タグフィリピン保健医療金融一般証券マクロ経済貿易財政政策・法律・規制政治一般外交軍事関連トピックス・特集・連載フィリピン為替情報フィリピン為替情報【フィリピン為替情報】ペソは２カ月ぶり高値、米インフレ鈍化でフィリピン金融マクロ経済貿易保健医療金融一般証券政治一般政策・法律・規制軍事財政外交NEW【フィリピン為替情報】ペソ相場、一時57ペソ台まで上昇フィリピン金融マクロ経済貿易統計保健医療インフラ金融一般証券政治一般政策・法律・規制軍事財政外交【フィリピン為替情報】ペソ最安値付近で推移、比中銀は通貨防衛に決意フィリピン金融マクロ経済貿易金融一般証券政治一般政策・法律・規制軍事外交【フィリピン為替情報】世界的な利上げ観測、ペソ安に拍車フィリピン金融マクロ経済貿易金融一般証券政治一般政策・法律・規制軍事財政外交【フィリピン為替情報】ペソは最安値更新、タカ派な米利上げでフィリピン経済マクロ経済保健医療金融一般証券社会一般政治一般政策・法律・規制外交【フィリピン為替情報】ペソは最安値更新、米利上げ継続観測受けフィリピン経済マクロ経済金融一般証券政治一般政策・法律・規制外交関連記事【フィリピン為替情報】ペソは最安値更新、米利上げ継続観測受けフィリピン経済マクロ経済金融一般証券政治一般政策・法律・規制外交【フィリピン為替情報】約16年半ぶりのペソ安、景気減速懸念広がるフィリピン金融マクロ経済貿易金融一般証券政治一般政策・法律・規制外交【フィリピン為替情報】世界的な景気減速懸念、ペソは下落基調続くフィリピン金融マクロ経済金融一般証券政治一般政策・法律・規制軍事外交【フィリピン為替情報】ペソ安進む、米引き締め織り込みでドル全面高にフィリピン金融マクロ経済金融一般証券政治一般政策・法律・規制外交【フィリピン為替情報】ペソは堅調推移、比金融政策の正常化に期待フィリピン金融マクロ経済貿易石油・石炭・ガス金融一般証券雇用・労務政治一般政策・法律・規制軍事外交