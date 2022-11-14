10月ＣＰＩは6.77％上昇、前月から大幅減速

インド10月ＣＰＩは6.77％上昇、前月から大幅減速経済NEW国・地域インド業種経済関連タグインド食品・飲料繊維ゴム・皮革石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道小売りマクロ経済統計政策・法律・規制政治一般社会一般ＣＰＩ上海のＣＰＩ、10月は1.8％上昇中国-上海経済マクロ経済統計NEW10月ＣＰＩは6.77％上昇、前月から大幅減速インド経済マクロ経済統計食品・飲料繊維ゴム・皮革石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道社会一般政治一般政策・法律・規制小売りNEW浙江のＣＰＩ、10月は２％上昇中国-浙江経済マクロ経済統計23年の成長率6.5％、国会が目標採択ベトナム経済マクロ経済政治一般政策・法律・規制消費者物価、10月7.7％上昇 14年ぶり伸び、台風とペソ安響くフィリピン経済マクロ経済貿易統計食品・飲料金融一般政策・法律・規制河南省のＧＤＰ、１～９月は3.7％成長中国-河南経済マクロ経済貿易統計その他製造設備投資卸売り不動産建設・プラント小売り外食・飲食関連記事９月ＣＰＩは7.41％、前月から大きく加速インド経済マクロ経済統計政策・法律・規制８月ＣＰＩは7.00％上昇、４カ月ぶりに加速インド経済マクロ経済統計食品・飲料繊維石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道７月ＣＰＩは6.71％上昇、前月から伸び減速インド経済マクロ経済統計社会一般政治一般政策・法律・規制ＣＰＩ上昇率、11月は4.9％インド経済マクロ経済統計通信食品・飲料その他製造電力・ガス・水道卸売り倉庫陸運海運空運教育小売りＣＰＩ上昇率、６月は6.3％インド経済マクロ経済統計卸売り小売り