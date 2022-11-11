【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（９月）６カ国で前年同月上回る

ASEAN【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（９月）６カ国で前年同月上回る経済国・地域ASEAN業種経済関連タグタイベトナムマレーシアシンガポールインドネシアフィリピンマクロ経済統計貿易関連トピックス・特集・連載グラフでみるＡＳＥＡＮ貿易統計江蘇の１～10月経済統計、鉱工業は5.1％増中国-江蘇経済マクロ経済貿易統計その他製造不動産建設・プラント遼寧の１～10月経済統計、鉱工業は1.3％減中国-遼寧経済マクロ経済貿易統計その他製造設備投資不動産建設・プラント小売り上海市、１～10月輸出額は6.7％増中国-上海経済マクロ経済貿易統計広東省の鉱工業生産、１～10月は3.0％増中国-広東経済マクロ経済貿易統計設備投資３Ｑの金融収支、流出額は239億米ドル台湾金融統計金融一般【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（９月）６カ国で前年同月上回るASEAN経済マクロ経済貿易統計グラフでみるＡＳＥＡＮ【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（９月）６カ国で前年同月上回るASEAN経済マクロ経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（９月）前年同月比58％増、前月と同水準の伸びASEAN経済マクロ経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（９月）高水準続くASEAN経済マクロ経済統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（９月） ２桁増の31万台、５カ国で好調な伸びASEAN車両統計自動車【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（８月）前月に続き５カ国でプラスASEAN経済マクロ経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（８月）前年同月比58％増 全ての国で２桁伸長ASEAN経済マクロ経済貿易統計関連記事【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（９月）前年同月比58％増、前月と同水準の伸びASEAN経済マクロ経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（７月）前年同月比47％増、５カ国で２桁伸長シンガポール経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（６月）ベトナムが４カ月連続首位シンガポール経済マクロ経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（５月）資源関連が堅調シンガポール経済マクロ経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（１月） ４カ国でプラス成長、インドネシア好調ASEAN経済マクロ経済統計自動車