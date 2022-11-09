【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（９月）前年同月比58％増、前月と同水準の伸び

ASEAN【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（９月）前年同月比58％増、前月と同水準の伸び経済NEW国・地域ASEAN業種経済関連タグタイベトナムマレーシアシンガポールインドネシアフィリピン日本マクロ経済統計貿易関連トピックス・特集・連載グラフでみるＡＳＥＡＮ貿易統計奇瑞、26年に英市場進出を計画＝ＥＶ投入中国-安徽車両貿易統計自動車NEW10月の輸出5.7％減、２年ぶりマイナス韓国経済マクロ経済貿易統計NEW輸入物価指数19.8％上昇、10月はやや鈍化韓国経済マクロ経済貿易統計NEW10月のＩＣＴ輸出10.3％減、半導体不振続く韓国ＩＴ貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューターNEW【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（９月）前年同月比58％増、前月と同水準の伸びASEAN経済マクロ経済貿易統計NEW10月の中古車取引７％減、８カ月連続の減少中国-全国車両貿易統計自動車グラフでみるＡＳＥＡＮ【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（９月）前年同月比58％増、前月と同水準の伸びASEAN経済マクロ経済貿易統計NEW【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（９月）高水準続くASEAN経済マクロ経済統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（９月） ２桁増の31万台、５カ国で好調な伸びASEAN車両統計自動車【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（８月）前月に続き５カ国でプラスASEAN経済マクロ経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（８月）前年同月比58％増 全ての国で２桁伸長ASEAN経済マクロ経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（８月）５カ国が高水準で推移ASEAN経済マクロ経済統計関連記事【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（７月）前年同月比47％増、５カ国で２桁伸長シンガポール経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（５月）前年同月比54％増、６カ国が２桁以上の伸びシンガポール経済マクロ経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（５月）前年同月比13％増、タイが首位シンガポール経済マクロ経済統計自動車【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（４月） 前年同月比35％増、伸び加速ASEAN経済マクロ経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（３月）ベトナムが２桁伸長シンガポール経済マクロ経済貿易統計