【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（９月）高水準続く

ASEAN【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（９月）高水準続く経済NEW国・地域ASEAN業種経済関連タグタイベトナムマレーシアシンガポールインドネシアフィリピンマクロ経済統計関連トピックス・特集・連載グラフでみるＡＳＥＡＮグラフでみるＡＳＥＡＮ【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（９月）高水準続くASEAN経済マクロ経済統計NEW【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（９月） ２桁増の31万台、５カ国で好調な伸びASEAN車両統計自動車【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（８月）前月に続き５カ国でプラスASEAN経済マクロ経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（８月）前年同月比58％増 全ての国で２桁伸長ASEAN経済マクロ経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（８月）５カ国が高水準で推移ASEAN経済マクロ経済統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（８月） 72％増の30万台、15カ月ぶり高い伸びASEAN経済マクロ経済統計自動車関連記事【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（８月）５カ国が高水準で推移ASEAN経済マクロ経済統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（６月）３カ国で６％超の高水準シンガポール経済マクロ経済統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（４月） ４カ国で上昇幅拡大ASEAN経済マクロ経済統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（３月）５カ国で伸び加速、タイは２カ月連続５％超ASEAN経済マクロ経済統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（２月） ３カ国で伸びが鈍化ASEAN経済マクロ経済統計