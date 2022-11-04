消費者物価、10月7.7％上昇

フィリピン消費者物価、10月7.7％上昇14年ぶり伸び、台風とペソ安響くPICK UP経済NEW国・地域フィリピン業種経済関連タグフィリピン食品・飲料金融一般マクロ経済統計貿易政策・法律・規制ＣＰＩ消費者物価、10月7.7％上昇 14年ぶり伸び、台風とペソ安響くフィリピン経済マクロ経済貿易統計食品・飲料金融一般政策・法律・規制NEW河南省のＧＤＰ、１～９月は3.7％成長中国-河南経済マクロ経済貿易統計その他製造設備投資卸売り不動産建設・プラント小売り外食・飲食河北省のＧＤＰ、１～９月は3.7％成長中国-河北経済マクロ経済統計その他製造設備投資卸売り不動産建設・プラント雇用・労務小売り山西省のＧＤＰ、１～９月は5.3％成長中国-山西経済マクロ経済貿易統計その他製造石油・石炭・ガス設備投資卸売り不動産建設・プラント雇用・労務小売り外食・飲食東南アの中期的回復に明暗 ＣＬＭＶ、最貧の２カ国が停滞ASEAN経済マクロ経済統計財政来年の経済成長率は前年割れ 金融庁予測、物価は高止まりシンガポール経済マクロ経済統計貿易統計１～９月の経常黒字3104億ドル、過去最高中国-全国経済マクロ経済貿易統計その他サービスNEW陝西省のＧＤＰ、１～９月は4.8％成長中国-陝西経済マクロ経済貿易統計自動車その他製造小売り外食・飲食NEW９月の輸出7.0％増、３カ月ぶりプラス転換フィリピン経済マクロ経済貿易統計電子・コンピューター機械石油・石炭・ガスNEW消費者物価、10月7.7％上昇 14年ぶり伸び、台風とペソ安響くフィリピン経済マクロ経済貿易統計食品・飲料金融一般政策・法律・規制NEW１～９月のサービス貿易、18％増の4.5兆元中国-全国経済マクロ経済貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューター保険その他サービス観光上海市、１～９月輸出額は7.1％増の3.3兆元中国-上海経済マクロ経済貿易統計関連記事消費者物価、４年ぶり高水準 ９月6.9％上昇、台風で供給乱れフィリピン経済マクロ経済統計食品・飲料災害中銀、0.50％利上げ継続 物価高を警戒、米大幅引き締めでフィリピン金融マクロ経済貿易食品・飲料金融一般政策・法律・規制１月物価上昇4.2％、２年ぶり高水準フィリピン経済マクロ経済統計食品・飲料保健医療社会一般政策・法律・規制災害【データでみるＡＳＥＡＮ】９月消費者物価指数シンガポール経済マクロ経済統計省庁横断会議、外資小売りの制限緩和提言インド商業マクロ経済食品・飲料農林・水産電力・ガス・水道卸売りその他サービス社会一般雇用・労務政治一般政策・法律・規制小売り