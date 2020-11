【役立つ税務】第13回 新型コロナウイルス対策法

■はじめに 新型コロナウイルスの感染が続いているフィリピンでは、新型コロナウイルス対策法(Bayanihan to Recover as One Act)が時限立法の共和国法として施行されている。名称自体は聞いたことがある人は多いかもしれないが、その内容までとなるとよく分からないと感じる人は…