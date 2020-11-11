タイ ニュース

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タイ農水

【ＢＣＧ経済】アブラヤシをペレット燃料化

廃材再利用、タイ日合弁が国内初（11/06）

バイオマス燃料の原料となるアブラヤシの幹が積まれたＮＦＢの工場で、取材に応じるヤナポン社長＝９月、タイ・チョンブリ県（ＮＮＡ撮影）
パーム油を採取し終えて伐採したアブラヤシの幹（ＯＰＴ）の廃材を再利用し、木質ペレットなどのバイオマス燃料を生産する取り組みが、タイで初めて始まった。アブラヤシの幹には高濃度の塩素などが含まれ、木材とし…
タイ車両

日産、ピックアップ「ナバラ」の新型投入へ（11/06）

日産自動車が12月に世界に先駆けてタイで発売する新型｢ナバラ｣の｢ＰＲＯ―４Ｘ｣モデル（同社提供）
日産自動車は５日、ピックアップトラック「ナバラ」の新型モデルを発表した。まずタイとメキシコの工場で…

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タイ車両

ＢＭＷ、コロナ禍はタイでの生産に影響せず（11/06）

ドイツのＢＭＷグループのタイ法人、ＢＭＷグループ（タイランド）は４日、新型コロナウイルス感染症の流行…

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タイ経済

１～９月の投資申請額15％減、ＦＤＩも低調（11/06）

タイ投資委員会（ＢＯＩ）が４日発表した2020年１～９月の投資統計で、新規申請額は前年同期比15％減の2,23…

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タイ経済

10月のＣＰＩ0.5％低下、下落率は縮小（11/06）

タイ商務省は５日、2020年10月の消費者物価指数（ＣＰＩ、422品目、15年＝100、速報値）が102.23となり、前…

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タイ経済

米新大統領ならＴＰＰ復帰期待＝経済３団体（11/06）

タイ工業連盟（ＦＴＩ）、タイ商工会議所（ＴＣＣ）、タイ銀行協会（ＴＢＡ）の民間３団体で組織するタイ商…

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タイ経済

生活必需品の割引販売、第７弾を来月実施（11/06）

タイ商務省は、生活必需品の割引販売キャンペーンの第７弾を今月１～30日に実施している。低所得層の生活支…

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タイ運輸

ＬＣＣノックエアの会社更生、裁判所が承認（11/06）

タイの中央破産裁判所は４日、タイの格安航空会社（ＬＣＣ）ノック・エアラインズの会社更生申請を承認した…

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タイ運輸

首都ブラウンライン建設、23年に入札を計画（11/06）

タイの首都電車公団（ＭＲＴＡ）のパカポン総裁は、首都圏鉄道「ブラウンライン」の建設工事の入札を2023年…

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タイ製造

包装設備ミューチュアル、タイ子会社を清算（11/06）

医薬品や化粧品の包装関連設備の製造などを手掛けるミューチュアル（大阪市）は５日、タイの100％子会社ミュ…

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タイ建設

住宅ラリン、タウンハウス好調で目標達成へ（11/06）

タイの中堅不動産デベロッパー、ラリン・プロパティーは、バンコク北郊ノンタブリ県とバンコク西部で発売し…

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タイ商業

マクロ、食品包装資材をワンストップで提供（11/06）

タイの大手財閥チャロン・ポカパン（ＣＰ）グループ傘下で卸売りチェーン「マクロ」を運営するサイアム・マ…

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タイ商業

ＴＶダイレクト、食品・日用品の取扱開始（11/06）

タイのテレビ通販最大手ＴＶダイレクトは、テレビ通販で日用品やインスタント食品の販売を開始する方針を明…

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タイ資源

ＰＴＴＥＰ、マレーシア沖鉱区など来年稼働（11/06）

タイ国営石油ＰＴＴの石油・天然ガス開発会社ＰＴＴエクスプロレーション・アンド・プロダクション（ＰＴＴ…

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タイ食品

水産ＴＵ、コロナ収束で７～９月は５割増益（11/06）

タイの水産最大手タイ・ユニオン・グループ（ＴＵ）が４日発表した2020年第３四半期（７～９月）決算は、売…

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タイ農水

コメ生産の５カ年戦略、コスト半減目指す（11/06）

タイの国家コメ政策委員会（ＮＲＰＣ）は４日、５カ年コメ戦略（2020～24年）を承認した。生産コスト半減、…

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タイ政治

反体制デモ隊、和解委員会の参加を拒否（11/06）

政治対立の解決を図るための和解委員会への参加を拒否すると発表した学生らの団体＝４日、タイ・バンコク（ＮＮＡ撮影）
タイで反体制デモを続ける学生らの団体は４日、首都バンコクで記者会見を開き、政治対立を解決するために、…

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タイ政治

首相が国民投票の法案承認、憲法改正に向け（11/06）

タイのプラユット首相は４日、国民投票の実施に関する法案を承認した。同法案は、実施が予想される憲法改正…

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タイ社会

帰国・入国者６人感染、市中はゼロ（５日）（11/06）

タイ保健省は５日、新型コロナウイルスの新規感染者が新たに６人確認されたと発表した。海外から帰国したタ…

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タイ金融

５日為替：＄１＝30.885（↑）（11/06）

５日のバーツ相場は反発した。タイ中央銀行（ＢＯＴ）がまとめたドルバーツのスポット取引の終値は前営業日…

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タイ経済

【生産革新道場】シャオミから学ぶプロジェクトの進め方（11/06）

第655回 ■１：「シャオミ 爆買いを生む戦略」 2010年に中国で設立された小米科技（シャオミ）ですが、…

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カンボジア政治

首相が自主隔離、外国要人のコロナ陽性で（11/06）

カンボジアのフン・セン首相は４日、前日に会談したハンガリーのシーヤールトー外務貿易相の新型コロナウイ…

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アジア社会

（表）新型コロナウイルス感染者数（５日）（11/06）

本文なし

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アジア社会

（表）新型コロナによる日本人入国規制（５日）（11/06）

本文なし

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ベトナム商業

あらたが販社設立、東南ア２カ国目（11/06）

日用品卸大手のあらた（東京都江東区）は５日、ベトナム・ホーチミン市に新会社「アラタ・ベトナム」を設立…

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アジア経済

【アジア・豪州経済統計】2020年11月（11/06）

本文なし

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日本金融

【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2020年11月05日時点）（11/06）

本文なし

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タイ社会

テイクオフ：連日行われている反体制…（11/05）

連日行われている反体制デモを巡る考え方について、タイ社会は世代によって２つのグループに大別される。王…

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タイ社会

【韓流新時代】タイのデモで「韓流」影響力　ファンクラブ、寄付金１千万円超（11/05）

地場大手企業の広告に起用されたＫポップグループ「ＢＬＡＣＫＰＩＮＫ」のタイ人メンバー、リサさん＝タイ・バンコク（ＮＮＡ撮影）
タイで連日続いている若者による反体制デモ下で、同国での韓流人気の根強さが鮮明になっている。タイで展開…

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タイ車両

ＥＶ車両・部品生産に新優遇措置＝投資委（11/05）

タイ投資委員会（ＢＯＩ）は４日、電気自動車（ＥＶ）の車両や部品の製造を促すための新たな包括的な税制優…

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タイ経済

バイデン氏勝利がタイ経済に有利＝カシコン（11/05）

タイの商業銀行大手カシコン銀行傘下の民間総合研究所カシコン・リサーチ・センターは、開票が進む米大統領…

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