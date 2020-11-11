シンガポール ニュース

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ASEANＩＴ

コロナで事業のデジタル化加速

東南アジア、零細事業者も導入（10/30）

コロナ下での販売増に向け、デジタルツールを駆使する屋台街の店主＝29日、シンガポール中心部（ＮＮＡ撮影）
東南アジアの小売り・外食業界で事業のデジタル化が加速している。新型コロナウイルスの影響で店頭販売や店内飲食の機会が抑制されていることなどが背景にある。これまでＩＴには無関係だった零細事業者によるデジタ…
シンガポールＩＴ

中小企業の７割、データ解析活用せず（10/30）

シンガポールの中小企業の７割がデータ解析技術を活用していないことが、シンガポール工科大学（ＳＩＴ）な…

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シンガポール運輸

グラブとマリオット、料理宅配や決済で提携（10/30）

グラブは、マリオット・インターナショナルと東南アジア事業で戦略提携を結んだと発表した（写真はシンガポール・マリオットタンプラザホテル、マリオットのホームページより）
シンガポールの配車サービス大手グラブは29日、米ホテル大手マリオット・インターナショナルと東南アジア事…

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シンガポール社会

菅首相が電話会談、往来活発化で一致（10/30）

【共同】菅義偉首相は29日、シンガポールのリー・シェンロン首相と電話会談し、新型コロナウイルス感染拡大…

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シンガポール運輸

入国規制、中国と豪ビクトリア州を解除（10/30）

シンガポール民間航空庁（ＣＡＡＳ）は29日、中国とオーストラリア・ビクトリア州からの渡航者の入国制限を…

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シンガポール金融

ＤＢＳ銀、デジタル通貨取引所の開設計画（10/30）

シンガポール金融最大手のＤＢＳ銀行が、デジタル通貨取引所の開設を計画していることが明らかになった。実…

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シンガポール建設

共用オフィス大手、米社の統括拠点に開業へ（10/30）

シンガポールのコワーキングスペース（共用オフィス）運営大手ジャストコーは来年４～６月期に、中央部ワン…

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シンガポール経済

今年１～６月期の歳入、コロナ禍で32％減（10/30）

シンガポール政府の2020年１～６月期の一般歳入は264億Ｓドル（約２兆円）となり、前年同期の390億Ｓドルか…

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シンガポール社会

新規感染７人、計５万7994人（29日）（10/30）

シンガポール保健省は29日午後、同日正午時点で新型コロナウイルスの感染者を新たに７人確認したと発表した…

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アジア社会

（表）新型コロナウイルス感染者数（29日）（10/30）

本文なし

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マレーシア経済

９月輸出14％増、黒字は過去２番目の高水準（10/30）

マレーシア統計局が28日発表した2020年９月の貿易統計（速報値）で、輸出額は前年同月比13.6％増の889億リン…

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アジア社会

（表）新型コロナによる日本人入国規制（29日）（10/30）

本文なし

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ベトナム金融

ＮＴＴデータ、収納代行Payooに追加出資（10/30）

ＮＴＴデータは29日、ベトナムで請求収納代行サービス「Payoo」を手掛けるベトユニオン・オンライン・サービ…

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マレーシア食品

〔雨期乾季〕ペナンの麺、世界美食７位に（10/30）

米ＣＮＮがこのほど発表した「世界の美食50選」で、マレーシア・ペナン島の麺料理アッサム・ラクサが７位に…

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日本金融

【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2020年10月29日時点）（10/30）

本文なし

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シンガポール社会

テイクオフ：新型コロナウイルス感染…（10/29）

新型コロナウイルス感染者の接触者追跡アプリの導入が義務化される。政府は当初、任意での利用を呼び掛けて…

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シンガポールＩＴ

中国リスクで供給網見直しへ　電子の輸出・再輸出活況（下）（10/29）

シンガポールの電子製品貿易は、輸出だけでなく再輸出も好調だ（Photo by Republica from Pixabay）
シンガポールの電子製品貿易は、輸出だけでなく再輸出も好調だ。９月の再輸出額は、1999年の統計開始以来、…

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シンガポールＩＴ

半導体大手、アルバックらと研究所開設へ（10/29）

ＳＴマイクロエレクトロニクスは、アルバック、Ａ＊ＳＴＡＲと共同で、自社工場内に圧電ＭＥＭＳの研究施設を開設する（ＳＴマイクロ提供）
スイスの半導体大手ＳＴマイクロエレクトロニクスは28日、半導体製造装置を手掛けるアルバック（神奈川県…

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シンガポール商業

「フェムテック」企業、現法設立（10/29）

フェルマータのシンガポールＥＣサイトで取り扱う妊活デバイス「kegg」（同社提供）
女性の健康課題をテクノロジーで解決する「フェムテック」企業のフェルマータ（東京都品川区）は28日、初の…

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シンガポールサービス

良品計画、コロナ禍で東部の飲食店を閉店（10/29）

良品計画は、シンガポール東部の大型商業施設内の飲食店を閉店した。写真は開業当初の店舗＝2019年４月、シンガポール東部（ＮＮＡ撮影）
生活雑貨店「無印良品」を展開する良品計画は、シンガポール東部の大型商業施設内の飲食店を閉店した。新…

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シンガポールサービス

特典還元サイト社、香港企業に子会社売却（10/29）

特典還元サイトを運営するシンガポールのショップバックは、個人の金融コミュニティーのプラットフォームを…

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シンガポール運輸

ＡＮＡ、北欧ネステから代替航空燃料調達へ（10/29）

全日本空輸（ＡＮＡ）は、フィンランドの製油大手ネステのシンガポール工場から、石油代替航空燃料を調達す…

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シンガポール建設

不動産開発大手、スマート都市の革新ラボ（10/29）

キャピタランドは、技術革新施設「スマート都市共同イノベーションラボ」を開所した（同社提供）
シンガポール政府系不動産開発会社キャピタランドは28日、スマートシティー関連のソリューションを開発す…

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シンガポール経済

旅行業などの回復、21年末以降＝金融庁予測（10/29）

シンガポール金融管理庁（ＭＡＳ）は28日に発表した最新のマクロ経済報告で、業界によっては、2021年末まで…

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シンガポール経済

デジタル経済の研究開発予算、政府が拡大へ（10/29）

シンガポールのヘン・スイキャット副首相兼財務相は27日、デジタル経済分野の底上げに向けて研究開発（Ｒ＆…

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シンガポール金融

ＳＯＲ連動金融商品、来年４月までに廃止（10/29）

シンガポールで、指標金利を現行の銀行間貸付スワップ金利（ＳＯＲ）からシンガポール翌日物金利平均（ＳＯ…

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シンガポール社会

虹彩・顔認証、全ての出入国審査場に導入（10/29）

シンガポール移民局（ＩＣＡ）は、国内全ての出入国審査場で虹彩と顔の認証システムを導入した（ＩＣＡ提供）
シンガポール移民局（ＩＣＡ）は28日、国内の陸海空全ての出入国審査場で、眼球の虹彩と顔の認証システム…

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シンガポール社会

新規感染７人、全員が海外渡航者（28日）（10/29）

シンガポール保健省は28日夜、同日正午時点で新型コロナウイルスの感染者を新たに７人確認したと発表した…

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アジア社会

（表）新型コロナウイルス感染者数（28日）（10/29）

本文なし

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日本金融

【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2020年10月28日時点）（10/29）

本文なし

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シンガポール社会

テイクオフ：シンガポール航空が週末…（10/28）

シンガポール航空が週末に開催した「レストランＡ380＠チャンギ」に参加してきた。世界最大規模の旅客機内で…

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