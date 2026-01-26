NNA ASIA

サービス案内
    タイ

    25年の輸出額、過去最高更新

    13％増の3396億ドル、米向け好調
    PICK UP
    経済
    NEW
    国・地域
    タイ
    業種
    経済
    関連タグ
    関連トピックス・特集・連載

    トランプ関税で揺れるアジア

    貿易統計

    タイの最新ニュース

    各国・地域のトップ記事

    各国・地域のトップ記事一覧へ
    ▶広告掲載について

    NNAからのお知らせ

    SNSでNNAをフォロー