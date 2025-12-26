25年電動車小売り16.4％増、二輪ＴＶＳ初首位

インド25年電動車小売り16.4％増、二輪ＴＶＳ初首位車両NEW国・地域インド業種車両関連タグインド自動車二輪車統計自動車統計上海の買い換え補助金、消費額1212億元に中国上海経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信電機その他製造政策・法律・規制小売りNEW深セン市の出入境者、25年は過去最多更新中国深セン社会統計陸運海運空運社会一般NEW中通客車の25年販売、２年連続プラス中国山東車両統計自動車NEW小米汽車、ＳＵ７モデルチェンジ車予約開始中国北京車両統計自動車NEW25年韓国車販売は793万台 前年から微減、起亜のみプラス韓国車両統計自動車NEW12月の消費者信頼感51.9、４カ月ぶり下落タイ経済マクロ経済統計自動車不動産NEWインドの最新ニュース日用品ゴドレジ、需要堅調で２桁増収へインド商業保健医療卸売り小売りインフォシス、米ＡＩ企業コグニションと提携インドＩＴＩＴ一般電子・コンピューターNEWホワイトカラーの採用指数、12月は13％上昇インド経済マクロ経済統計雇用・労務各国・地域のトップ記事中国すし市場、日中勢が群雄割拠PICK UP食品貿易統計食品・飲料その他サービス社会一般小売り外食・飲食NEW香港恒生銀の非公開化が決定金融金融一般証券NEW台湾メモリー各社の業績好転PICK UPＩＴ決算ＩＴ一般電子・コンピューターNEW各国・地域のトップ記事一覧へ