中国【強い拠点の創り方】縮小局面の拠点マネジメント下り坂でこそ試される！残存組織のマネジメント戦略経済NEW国・地域中国業種経済関連タグ中国マクロ経済関連トピックス・特集・連載強い拠点の創り方強い拠点の創り方【強い拠点の創り方】縮小局面の拠点マネジメント 下り坂でこそ試される！残存組織のマネジメント戦略中国経済マクロ経済NEW【強い拠点の創り方】量のリストラと質のリストラ 中国拠点の課題は人を減らせば解決するのか？中国経済マクロ経済雇用・労務【強い拠点の創り方】組織改革で人事制度からはダメ 中国拠点で組織改革を急いだら大失敗した話中国経済マクロ経済社会一般雇用・労務【強い拠点の創り方】内部通報は組織の健全性を損なう なぜ中国で内部通報制度はうまく機能しないのか中国経済マクロ経済雇用・労務中国の最新ニュース12月ＣＰＩは0.8％上昇、２年10カ月ぶり高さ中国経済マクロ経済統計NEW12月の外貨準備高、５カ月連続増加中国金融統計鉄鋼・金属金融一般政策・法律・規制製造業にＡＩ活用、専用モデルの開発加速中国ＩＴＩＴ一般電子・コンピューターその他製造政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事中国すし市場、日中勢が群雄割拠PICK UP食品貿易統計食品・飲料その他サービス社会一般小売り外食・飲食NEW香港恒生銀の非公開化が決定金融金融一般証券NEW台湾メモリー各社の業績好転PICK UPＩＴ決算ＩＴ一般電子・コンピューターNEW各国・地域のトップ記事一覧へ