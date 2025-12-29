ＰＬＮ、サトウヤシ廃棄物でバイオマス生産

インドネシアＰＬＮ、サトウヤシ廃棄物でバイオマス生産公益NEW国・地域インドネシア業種公益関連タグインドネシアバイオ農林・水産建設・プラント電力・ガス・水道環境インドネシアの最新ニューステイクオフ：金融畑だったインドネシ…インドネシア社会社会一般NEWタックスホリデーの申請期限、26年まで延長インドネシア経済マクロ経済設備投資政策・法律・規制財政NEW【25年の10大ニュース】肝いり政策布石も効果不明瞭 成長加速に苦戦、暴動など冷や水インドネシア経済マクロ経済統計自動車電機インフラ事件政策・法律・規制財政外交災害外食・飲食NEW各国・地域のトップ記事中国【25年の10大ニュース】分野ごとに状況分かれた経済PICK UP独自経済マクロ経済NEW香港【25年の10大ニュース】返還後最大の惨事と向き合う独自PICK UP経済マクロ経済貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューターインフラ金融一般証券空運観光メディア社会一般スポーツイベント文化・宗教事件政治一般政策・法律・規制選挙災害小売り外食・飲食NEWタイ【25年の10大ニュース】紛争・災害・政局が経済に影独自PICK UP経済マクロ経済NEW各国・地域のトップ記事一覧へ