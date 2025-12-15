経常赤字32億ドルに縮小、７～９月

フィリピン経常赤字32億ドルに縮小、７～９月経済NEW国・地域フィリピン業種経済関連タグフィリピンマクロ経済統計貿易財政貿易統計車載動力電池の搭載量、11月は39％増中国車両貿易統計自動車その他製造車部品NEW創薬企業の海外契約が好調 今年15兆円超えへ、前年比２倍中国医薬貿易統計保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制NEWメキシコ追加関税、台湾にも 最大50％、情報通信は対象外台湾経済マクロ経済貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューター通信鉄鋼・金属その他製造政策・法律・規制車部品NEW11月輸入物価指数、2.2％上昇韓国経済マクロ経済貿易統計NEW対米輸出、相互関税が影 衣類・スマホ、４カ月連続減ベトナム経済貿易統計電子・コンピューター繊維農林・水産NEW世界銀行、25年成長率が4.8％に減速見通しカンボジア経済マクロ経済統計政策・法律・規制NEWフィリピンの最新ニュースグローブ、ミ島西部で海底ケーブル計画フィリピンＩＴ通信インフラ設備投資NEW電力スポット価格、11月は12％下落フィリピン公益電力・ガス・水道ＡＣＥＮ、太陽光事業で26億ペソの融資確保フィリピン公益電力・ガス・水道金融一般NEW各国・地域のトップ記事香港独立委が９カ月内に調査報告PICK UP社会社会一般事件政治一般政策・法律・規制災害NEW中国創薬企業の海外契約が好調PICK UP医薬貿易統計保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制NEW台湾メキシコ追加関税、台湾にもPICK UP経済マクロ経済貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューター通信鉄鋼・金属その他製造政策・法律・規制車部品NEW各国・地域のトップ記事一覧へ