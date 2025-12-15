世界銀行、25年成長率が4.8％に減速見通し

カンボジア世界銀行、25年成長率が4.8％に減速見通し経済NEW国・地域カンボジア業種経済関連タグカンボジアマクロ経済統計政策・法律・規制ＧＤＰ一行ニュース（12～14日付）中国経済マクロ経済NEW50年に１人ＧＤＰ３万8000ドルへ、国会決議ベトナム政治マクロ経済政治一般NEW25年成長率予測7.4％に上方修正、ア開銀ベトナム経済マクロ経済統計NEW世界銀行、25年成長率が4.8％に減速見通しカンボジア経済マクロ経済統計政策・法律・規制NEW世銀、25年成長率を4.2％に上方修正ラオス経済マクロ経済統計政策・法律・規制財政NEW雇用拡大は熟練労働者移行が鍵、応用経済研インド経済マクロ経済統計雇用・労務NEW貿易統計車載動力電池の搭載量、11月は39％増中国車両貿易統計自動車その他製造車部品NEW創薬企業の海外契約が好調 今年15兆円超えへ、前年比２倍中国医薬貿易統計保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制NEWメキシコ追加関税、台湾にも 最大50％、情報通信は対象外台湾経済マクロ経済貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューター通信鉄鋼・金属その他製造政策・法律・規制車部品NEW11月輸入物価指数、2.2％上昇韓国経済マクロ経済貿易統計NEW対米輸出、相互関税が影 衣類・スマホ、４カ月連続減ベトナム経済貿易統計電子・コンピューター繊維農林・水産NEW世界銀行、25年成長率が4.8％に減速見通しカンボジア経済マクロ経済統計政策・法律・規制NEWカンボジアの最新ニュースアクレダ銀行、インドと越境ＱＲ決済を導入カンボジア金融ＩＴ一般金融一般中銀と弁護士会、消費者保護で協力の覚書カンボジア金融金融一般政策・法律・規制５Ｇを５日に正式開始、26年内に全国へ拡大カンボジアＩＴＩＴ一般通信政策・法律・規制各国・地域のトップ記事香港独立委が９カ月内に調査報告PICK UP社会社会一般事件政治一般政策・法律・規制災害NEW中国創薬企業の海外契約が好調PICK UP医薬貿易統計保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制NEW台湾メキシコ追加関税、台湾にもPICK UP経済マクロ経済貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューター通信鉄鋼・金属その他製造政策・法律・規制車部品NEW各国・地域のトップ記事一覧へ