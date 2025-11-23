駐在員の福利、周辺国下回る

ベトナム駐在員の福利、周辺国下回るハード手当なし６割＝ＮＮＡ調査PICK UP経済NEW国・地域ベトナム業種経済関連タグベトナム日本マクロ経済統計雇用・労務社会一般自動車統計自動車業界の利益率低迷 ３％台まで低下、５年で最低中国車両統計決算自動車設備投資車部品NEW１～10月の車輸入は30％減、日本が首位維持中国車両貿易統計自動車NEW小米汽車の11月販売、３カ月連続で４万台超中国北京車両統計自動車NEW広州ＭＳが閉幕、過去最多の85.5万人来場中国広東車両統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信イベントNEW理想汽車の11月販売、32％減の3.3万台中国北京車両統計自動車NEW零ホウの11月販売、75％増の７万台中国浙江車両統計自動車その他製造設備投資建設・プラント車部品NEWベトナムの最新ニュースヨコレイ、南部の冷蔵施設でＢＲＣ認証取得ベトナム運輸食品・飲料倉庫陸運11月ＰＭＩ53.8、暴風雨で低下も楽観圏ベトナム経済マクロ経済統計NEWエアバス改修が全て完了、平常運航を再開ベトナム運輸空運各国・地域のトップ記事香港立法会選挙は予定通り実施かPICK UP政治社会一般事件政治一般政策・法律・規制選挙災害NEW台湾アパレル大手、海外増産へPICK UP繊維貿易繊維設備投資スポーツ政策・法律・規制NEW韓国3400万件の顧客情報が流出PICK UPサービスＩＴ一般通信その他サービス事件小売りNEW各国・地域のトップ記事一覧へ