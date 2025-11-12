NNA ASIA

    ベトナム

    三菱ＵＦＪ、半導体振興支援

    政府機関と覚書、企業仲介など
    自立するベトナム半導体

