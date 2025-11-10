通信ベトテル、半導体製造へ

ベトナム通信ベトテル、半導体製造へ30年めど、国内初の前工程を整備独自PICK UPＩＴNEW国・地域ベトナム業種ＩＴ関連タグベトナムASEAN電子・コンピューター関連トピックス・特集・連載自立するベトナム半導体自立するベトナム半導体通信ベトテル、半導体製造へ 30年めど、国内初の前工程を整備ベトナムＩＴ電子・コンピューターNEWＦＰＴが後工程事業に参入 ダナンに拠点、パワー半導体向けベトナムＩＴ電子・コンピューターターゲットは日本市場 ベトナムウエハーの挑戦（下）ベトナムＩＴ電子・コンピューター半導体素材から生態系構築 ベトナムウエハーの挑戦（上）ベトナムＩＴ電子・コンピューター鉱業ウエハー製造を視野に ベトナム初ＯＳＡＴ始動（下）ベトナムＩＴ電子・コンピューター半導体設計から一貫体制構築 ベトナム初ＯＳＡＴ始動（上）ベトナムＩＴ電子・コンピューターベトナムの最新ニュース海外半導体企業に投資呼びかけ、チン首相ベトナムＩＴＩＴ一般電子・コンピューター設備投資NEW中国などのポリ糸、ＡＤ税最終審査で質問票ベトナム繊維貿易繊維10月の外国人旅行者、22％増で173万人ベトナム経済マクロ経済統計観光各国・地域のトップ記事香港Ｘマスイベントが中環に回帰PICK UP観光観光社会一般イベント文化・宗教小売り外食・飲食NEW中国10月の輸出1.1％減にPICK UP経済マクロ経済貿易統計自動車電機食品・飲料医薬品化学一般繊維鉄鋼・金属その他製造ゴム・皮革機械石油・石炭・ガス政策・法律・規制車部品NEW台湾鴻海、日本でサーバー生産へPICK UPＩＴＩＴ一般電子・コンピューターNEW各国・地域のトップ記事一覧へ