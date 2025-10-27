失業率3.38％、新卒の就職で４カ月ぶり下落

台湾失業率3.38％、新卒の就職で４カ月ぶり下落経済NEW国・地域台湾業種経済関連タグ台湾マクロ経済統計雇用・労務失業率失業率3.38％、新卒の就職で４カ月ぶり下落台湾経済マクロ経済統計雇用・労務NEW９月の失業率0.8％、前月から上昇タイ経済マクロ経済統計雇用・労務政府、赤字縮小は今のうち＝ＲＢＡ総裁オーストラリア経済マクロ経済財政利下げでローン滞納減も、物価高で家計負担増オーストラリア経済マクロ経済統計食品・飲料電力・ガス・水道雇用・労務上海市のＧＤＰ、１～９月は5.5％成長中国上海経済マクロ経済貿易統計【つれづれルピア】中銀サプライズの政策金利据え置き 為替相場維持へインドネシア金融マクロ経済金融一般政策・法律・規制台湾の最新ニュース長引く関税協議、自動車販売塩漬け続く台湾車両貿易自動車政策・法律・規制車部品小売りNEW感染疑いの養豚場、28頭分が市場に流出台湾農水食品・飲料農林・水産卸売り外食・飲食広達、生産増強も需給逼迫＝ＡＩ需要急増で台湾ＩＴＩＴ一般電子・コンピューター各国・地域のトップ記事香港チクングニア熱、域内で感染安全情報PICK UP社会保健医療社会一般NEW台湾小売業、９月の売上高２％減PICK UP商業マクロ経済統計自動車二輪車卸売り小売り外食・飲食NEW韓国ホンダコリアが顧客イベントPICK UP車両自動車二輪車イベントNEW各国・地域のトップ記事一覧へ