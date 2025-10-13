2000兆ルピアの税収目標達成、年末徴収を強化

インドネシア2000兆ルピアの税収目標達成、年末徴収を強化経済国・地域インドネシア業種経済関連タグインドネシアマクロ経済財政政策・法律・規制ＧＤＰ家計債務縮小に注力、新中銀総裁が初会見タイ経済マクロ経済金融一般政策・法律・規制家計債務、６月末時点で1.67兆リンギにマレーシア金融統計金融一般燃油補助金改革など実を結ぶ 26年度予算案、財政再建へ道筋示すマレーシア経済マクロ経済社会一般政治一般政策・法律・規制財政2000兆ルピアの税収目標達成、年末徴収を強化インドネシア経済マクロ経済政策・法律・規制財政200兆ルピアの国営銀移管で成長加速、財相インドネシア経済マクロ経済金融一般政策・法律・規制ＮＺ経済、利下げや求人増加で回復の兆しニュージーランド経済マクロ経済貿易統計農林・水産金融一般雇用・労務インドネシアの最新ニュース26年州別最低賃金、労組は８％引き上げ要求インドネシア経済雇用・労務政策・法律・規制電動二輪の駆動装置で新興国深耕＝ムサシアジア車両自動車二輪車電機精密機器機械車部品更新生産停止の靴バタ、ＥＣ販売に注力インドネシア繊維繊維小売り各国・地域のトップ記事中国９月の輸出8.3％増PICK UP経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電機食品・飲料医薬品バイオ繊維鉄鋼・金属その他製造精密機器機械石油・石炭・ガス鉱業政策・法律・規制車部品香港ベテラン議員の不出馬相次ぐPICK UP政治政治一般政策・法律・規制選挙台湾新光人寿の地上権解除を打診PICK UP建設ＩＴ一般電子・コンピューター保険不動産建設・プラント各国・地域のトップ記事一覧へ