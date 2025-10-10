アジア【マーケット】為替 2025/10/10（日本時間19時30分）経済NEW国・地域アジア業種経済関連タグ中国香港台湾韓国タイベトナムマレーシアシンガポールインドネシアフィリピンオーストラリアニュージーランドインド日本マクロ経済関連トピックス・特集・連載アジア株・為替情報アジア株・為替情報【マーケット】株式 2025/10/10アジア経済マクロ経済NEW【マーケット】為替 2025/10/10（日本時間19時30分）アジア経済マクロ経済NEW【マーケット】株式 2025/10/09アジア経済マクロ経済【マーケット】為替 2025/10/09（日本時間19時30分）アジア経済マクロ経済【マーケット】株式 2025/10/08アジア経済マクロ経済【マーケット】為替 2025/10/08（日本時間19時30分）アジア経済マクロ経済日本の最新ニュースソフトバンクＧ、８千億円でＡＢＢロボ事業買収欧州ＩＴＩＴ一般電子・コンピューター精密機器日産８年ぶり新型リーフ、フル充電で700キロ日本車両自動車ＮＹ金、終値初の４千ドル台＝米政府閉鎖懸念で米国金融マクロ経済宝石・宝飾品鉱業金融一般各国・地域のトップ記事香港日本秋祭が開幕、今年10周年独自PICK UP社会食品・飲料観光娯楽メディア社会一般イベント外食・飲食NEW中国米中が船入港巡り新たな障壁PICK UP運輸貿易海運政策・法律・規制NEW台湾輸出額、９月は34％増PICK UP経済マクロ経済貿易統計NEW各国・地域のトップ記事一覧へ