シンガポール【シンガポール経済統計】８月の新規車両登録台数 、13％増の5478台経済NEW国・地域シンガポール業種経済関連タグシンガポールマクロ経済関連トピックス・特集・連載シンガポール経済統計シンガポール経済統計【シンガポール経済統計】 ８月の新規車両登録台数 、13％増の5478台シンガポール経済マクロ経済NEW【シンガポール経済統計】 ７月の外国人入国者数、4.9％増の168万人シンガポール経済マクロ経済統計【シンガポール経済統計】 ６月空港利用者数、4.6％増の588万人シンガポール経済マクロ経済統計【シンガポール経済統計】 コンテナ貨物取扱量、５月は８％増シンガポール経済マクロ経済統計【シンガポール経済統計】 ４月の外国人入国者数、4.5％増の140万人シンガポール経済マクロ経済統計【シンガポール経済統計】 ３月のチャンギ空港利用者数、1.9％減の562万人シンガポール経済マクロ経済統計シンガポールの最新ニュース経営大、都市課題・持続可能関連の起業支援シンガポール経済ベンチャーＩＴ一般教育NEW造幣局、投資適格の金地金を発売シンガポール金融宝石・宝飾品金融一般保健省、コードライフに再び業務停止命令シンガポール医薬保健医療事件政策・法律・規制各国・地域のトップ記事香港国慶節の本土客は23万人PICK UP観光統計観光娯楽イベント政策・法律・規制外食・飲食NEW台湾９月の新車販売は12％減PICK UP車両貿易統計自動車政策・法律・規制NEWタイ域内のＥＶ電池供給網を強化PICK UP車両自動車環境イベント車部品NEW各国・地域のトップ記事一覧へ