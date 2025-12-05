【シンガポール経済統計】10月の客室単価、38％増の308Ｓドル

シンガポール【シンガポール経済統計】10月の客室単価、38％増の308Ｓドル経済NEW国・地域シンガポール業種経済関連タグシンガポールマクロ経済関連トピックス・特集・連載シンガポール経済統計シンガポール経済統計【シンガポール経済統計】10月の客室単価、38％増の308Ｓドルシンガポール経済マクロ経済NEW【シンガポール経済統計】 ９月の銀行貸出残高、７％増の8640億円シンガポール経済マクロ経済【シンガポール経済統計】 ８月の新規車両登録台数 、13％増の5478台シンガポール経済マクロ経済【シンガポール経済統計】 ７月の外国人入国者数、4.9％増の168万人シンガポール経済マクロ経済統計【シンガポール経済統計】 ６月空港利用者数、4.6％増の588万人シンガポール経済マクロ経済統計【シンガポール経済統計】 コンテナ貨物取扱量、５月は８％増シンガポール経済マクロ経済統計シンガポールの最新ニュースＡＩ手術企業が上場、公募価格上回るシンガポールＩＴＩＴ一般保健医療証券米コンタクト、ア太平洋向け物流拠点を開設シンガポール医薬保健医療卸売り倉庫小売り不動産ＵＯＬ、マリーナスクエアを再開発シンガポール建設不動産建設・プラント娯楽NEW各国・地域のトップ記事中国「次世代船舶」技術に需要PICK UP製造統計その他製造石油・石炭・ガス海運環境イベント政策・法律・規制NEW香港工事の防護ネット全面撤去へPICK UP建設不動産建設・プラント社会一般事件政策・法律・規制災害NEW台湾電気料金安定基金の拠出停止PICK UP公益マクロ経済決算インフラ電力・ガス・水道政策・法律・規制財政NEW各国・地域のトップ記事一覧へ