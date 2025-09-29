対米輸出が減速、繊維・家具・水産物で

ベトナム対米輸出が減速、繊維・家具・水産物で経済国・地域ベトナム業種経済関連タグベトナム米国繊維農林・水産小売りマクロ経済貿易関連トピックス・特集・連載トランプ関税で揺れるアジアトランプ関税で揺れるアジア半導体生産、米と台湾半々に 商務長官「近く政府間交渉」台湾ＩＴ貿易ＩＴ一般電子・コンピューター政策・法律・規制対米輸出が減速、繊維・家具・水産物でベトナム経済マクロ経済貿易繊維農林・水産小売り米追加関税、家具メーカーが対応に苦慮シンガポール製造貿易その他製造政策・法律・規制米が医薬品関税、国内企業の影響は限定的か韓国医薬貿易保健医療医薬品米マ首脳が電話会談、域内の平和維持で協調マレーシア経済マクロ経済貿易政策・法律・規制軍事外交米国、コモディティーの関税適用除外を検討マレーシア経済マクロ経済貿易自動車その他製造農林・水産車部品ベトナムの最新ニュース強い台風で12人が死亡、17人が行方不明ベトナム社会社会一般災害10月施行の法令、ＡＩ活用促進などベトナム経済マクロ経済ＩＴ一般鉄鋼・金属宝石・宝飾品陸運政策・法律・規制財政土地入札保証金、大幅引き上げを＝法務省ベトナム建設マクロ経済不動産政策・法律・規制各国・地域のトップ記事香港北部都会区、開発加速に本腰PICK UP経済マクロ経済ＩＴ一般インフラ不動産建設・プラント教育韓国ＢｔｏＢ自動運転で市場開拓PICK UP運輸自動車ＩＴ一般倉庫陸運更新ASEAN東南ア新車販売、タイ底打ちPICK UP車両統計自動車各国・地域のトップ記事一覧へ