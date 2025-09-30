アジア【マーケット】為替 2025/09/30（日本時間19時30分）経済NEW国・地域アジア業種経済関連タグ中国香港台湾韓国タイベトナムマレーシアシンガポールインドネシアフィリピンオーストラリアニュージーランドインド日本マクロ経済関連トピックス・特集・連載アジア株・為替情報アジア株・為替情報【マーケット】株式 2025/09/30日本経済マクロ経済NEW【マーケット】為替 2025/09/30（日本時間19時30分）アジア経済マクロ経済NEW【マーケット】株式 2025/09/29日本経済マクロ経済【マーケット】為替 2025/09/29（日本時間19時30分）アジア経済マクロ経済【マーケット】株式 2025/09/26日本経済マクロ経済【マーケット】為替 2025/09/26（日本時間19時30分）アジア経済マクロ経済日本の最新ニュースホームタウン事業撤回、ＪＩＣＡ「混乱招いた」日本社会ＩＴ一般メディア社会一般外交テイクオフ：＜日本発＞東京神田の御…日本社会社会一般トヨタ世界販売２％増、海外は過去最高＝米好調日本車両自動車各国・地域のトップ記事台湾台風の水害死者、18人に増加PICK UP社会農林・水産インフラ観光社会一般政策・法律・規制災害NEW韓国外交連携や関係発展で一致PICK UP政治マクロ経済政治一般軍事外交NEWタイ新政権、経済など15施策発表PICK UP政治政治一般政策・法律・規制軍事NEW各国・地域のトップ記事一覧へ