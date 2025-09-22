〔セブ通信〕アヤラ医療部門、総合病院を買収

フィリピン〔セブ通信〕アヤラ医療部門、総合病院を買収医薬国・地域フィリピン業種医薬関連タグフィリピン保健医療関連トピックス・特集・連載セブ通信セブ通信〔セブ通信〕アヤラ医療部門、総合病院を買収フィリピン医薬保健医療〔セブ通信〕バス高速輸送システム、25日開業へフィリピン運輸陸運〔セブ通信〕セブランド、リロアンで用地取得フィリピン建設インフラ不動産建設・プラント〔セブ通信〕コルドバの淡水化施設、年内供給開始フィリピン公益インフラ電力・ガス・水道建設・プラント環境〔セブ通信〕アーサランド、25億ペソで用地確保フィリピン建設不動産建設・プラント〔セブ通信〕国内初の浮体式メガソーラーが稼働フィリピン公益鉱業インフラ電力・ガス・水道環境フィリピンの最新ニュース中部ビサヤ、最低賃金37～47ペソ引き上げフィリピン経済マクロ経済雇用・労務政策・法律・規制海洋産業、24年の成長率4.7％フィリピン経済マクロ経済貿易統計農林・水産インフラその他サービス海運観光外食・飲食Ｇキャッシュ、株式取引システムと提携フィリピン金融ベンチャーＩＴ一般金融一般その他サービス各国・地域のトップ記事香港ＡＩは市民の近くから導入PICK UPＩＴＩＴ一般政治一般政策・法律・規制中国レジャー向け二輪車が台頭PICK UP車両二輪車娯楽政策・法律・規制車部品台湾電気料金、民生用を引き上げPICK UP公益決算電力・ガス・水道政策・法律・規制各国・地域のトップ記事一覧へ