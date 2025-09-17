６～８月の失業率3.7％、前期から横ばい

香港６～８月の失業率3.7％、前期から横ばいPICK UP経済NEW国・地域香港業種経済関連タグ香港マクロ経済統計雇用・労務失業率６～８月の失業率3.7％、前期から横ばい香港経済マクロ経済統計雇用・労務NEW７月失業者、製造業不振で24年９月以来の増加マレーシア経済マクロ経済統計社会一般雇用・労務政策・法律・規制NEW８月失業率は5.1％、前月比0.1ポイント改善インド経済マクロ経済統計雇用・労務NEW主要経済指標の伸び鈍化続く ８月に好悪材料、投資弱含み中国経済マクロ経済統計自動車その他製造インフラ設備投資その他サービス不動産建設・プラント雇用・労務政策・法律・規制車部品小売り外食・飲食【フィリピン為替情報】米国の政策金利と見通し発表に注目フィリピン金融マクロ経済金融一般８月の就業者16.6万人増、高齢者伸びる韓国経済マクロ経済統計雇用・労務貿易統計インフラ投資が年末に向け加速へ、識者指摘中国経済マクロ経済統計その他製造インフラ設備投資政策・法律・規制小売りNEW二輪・三輪車販売、８月は6.2％増中国車両貿易統計二輪車NEW６～８月の失業率3.7％、前期から横ばい香港経済マクロ経済統計雇用・労務NEW関税影響で出勤調整、対象者が２週間で倍増台湾経済マクロ経済貿易統計雇用・労務政策・法律・規制NEW８月の輸出1.2％増、半導体・車伸びる韓国経済マクロ経済貿易統計NEW８月ＩＣＴ輸出11％増、同月最高を更新韓国ＩＴ貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューターNEW香港の最新ニュース結婚披露宴の星薈が閉業か、金銭トラブルも香港サービスその他サービス雇用・労務外食・飲食NEWたばこ規制で100店閉業も、バー業界が懸念香港サービス社会一般政策・法律・規制外食・飲食国慶節にイベント・優待多数 交通やレジャー、飲食・小売りも香港経済マクロ経済陸運観光社会一般イベント小売り外食・飲食NEW各国・地域のトップ記事中国ＡＩエージェントが続々登場PICK UPＩＴＩＴ一般電子・コンピューター通信その他サービス小売り外食・飲食NEW香港国慶節にイベント・優待多数PICK UP経済マクロ経済陸運観光社会一般イベント小売り外食・飲食NEW台湾電気料金、10月も据え置きかPICK UP公益マクロ経済電力・ガス・水道政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ